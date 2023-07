Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hausfriedensbruch

Gerolstein (ots)

Zwischen dem 06.07.2023, 22:37 Uhr und dem 07.07.2023, 01:15 Uhrhr kam es in Gerolstein in der Hauptstraße zu mehreren Hausfriedensbrüchen. Die Hausfriedensbrüche wurden durch einen amtsbekannten 34-jähgrigen aus der VG Gerolstein begangen. Der Beschuldigte kam dem erteiltem Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, so dass, er Ingewahrsam genommen werden musste. Entsprechende Strafanzeigen gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

