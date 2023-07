Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Wittlich (ots)

Am Freitag, 07.07.2023, ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Edisonstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall. Ein aus der Gutenbergstraße kommender PKW missachtete die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, wodurch dieser zu Fall gekommen ist. Der PKW setzte seine Fahrt fort ohne sich den Radfahrer und seine Verletzungen zu kümmern. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus verbracht.

Bislang konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen PKW mit einem gelben Kennzeichen handelte. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell