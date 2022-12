POL-PPTR: Diebstahl aus Schule

Bitburg / Irrel (ots) - Bisher Unbekannte haben am 11. August 2022 mit einer entwendeten EC-Karte Geld an einem Geldautomaten in Bitburg abgehoben. Am Donnerstag, 11. August 2022 hat eine 84-Jährige aus Irrel/Eifel von angeblichen Polizeibeamten einen Anruf erhalten. Unter dem Vorwand, eine Einbrecherbande sei in ihrem Wohnort unterwegs, hat der Anrufer sie dazu gebracht, Wertsachen sowie ihre EC-Karte, außerhalb des ...

