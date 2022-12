Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Bitburg / Irrel (ots)

Bisher Unbekannte haben am 11. August 2022 mit einer entwendeten EC-Karte Geld an einem Geldautomaten in Bitburg abgehoben.

Am Donnerstag, 11. August 2022 hat eine 84-Jährige aus Irrel/Eifel von angeblichen Polizeibeamten einen Anruf erhalten. Unter dem Vorwand, eine Einbrecherbande sei in ihrem Wohnort unterwegs, hat der Anrufer sie dazu gebracht, Wertsachen sowie ihre EC-Karte, außerhalb des Hauses abholbereit für die angebliche Polizei zu deponieren.

Diese sind kurze Zeit später von einem bislang unbekannten Täter abgeholt worden. Mit der EC-Karte ist unmittelbar danach an einem Geldautomat in Bitburg eine Bargeldabhebung erfolgt. Von dieser Abhebung liegen Lichtbilder der Überwachungskamera vor.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau und einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren südländischen Typs. Der Mann hat eine kräftige Statur und längere, dunkle Haare. Die Frau hat lange, dunkle Haare und am Tattag zu einem Pferdeschwanz gebunden. Weiterhin hat die Frau eine kleine Tätowierung am linken Oberarm. Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Hinweise werden erbeten, an die Kriminalinspektion Trier unter 0651/9779-2290.

Weitere Informationen und Lichtbilder finden Sie unter: https://s.rlp.de/7zohL

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell