Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Nach Alleinunfall geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 7.7.2023, 21.00 Uhr flüchtete eine Autofahrerin nach einem Alleinunfall auf der L 548 in Höhe Einen. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet auf den rechten Grünstreifen, kam zurück auf die Straße und fuhr auf die linke Fahrbahn. Im weiteren Verlauf fuhr die Glandorferin mit ihrem Auto in eine Böschung, der Pkw drehte sich komplett und die 28-Jährige flüchtete. Polizisten stellten das Auto auf der Fahrt zum Unfallort fest und hielten die Fahrerin an. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass die Glandorferin alkoholisiert war. Daraufhin ließen die Beamten der Frau eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.200 Euro.

