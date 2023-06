Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Friseursalon

Leichlingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu gestern (06.06.) in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße eingebrochen. Am Vortag (05.06.) gegen 17:00 Uhr hat der Inhaber des Salons seinen Laden ordnungsgemäß verschlossen. Als er am Folgetag gegen 13:15 Uhr zu seinem Laden kam, stellte er den Einbruch fest.

Bislang unbekannte Täter hatten ein Fenster gewaltsam aufgebrochen und dann die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden zwei Geldkassetten entwendet, wobei der genaue Inhalt nicht bekannt ist. Vermutlich waren jedoch mehrere hundert Euro Bargeld darin.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell