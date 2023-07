Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Streifschaden über die gesamte Fahrzeugseite - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 7.7.2023, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr auf der Lange Straße in Oelde ereignet hat. Der oder die Unbekannte fuhr mit einem Fahrzeug vermutlich beim Parkvorgang seitlich an dem schwarzen Ford Focus vorbei und beschädigte diesen über die gesamte linke Fahrzeugseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

