Einhausen (ots) - Ein Wohnhaus in der Waldstraße in Klein-Hausen geriet zwischen Dienstagnachmittag (24.01.) und Freitagnachmittag (27.01.), in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fielen hierbei unter anderem Geld und eine ...

mehr