Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken/Dedendorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Hoya ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend, den 2. Juli gegen 18.20 Uhr in Bücken ereignet hat.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr eine 14-jährige Jugendliche (Hoya) mit ihrem Fahrrad in Dedendorf auf der Straße Dedendorf (parallel zur Hoyaer Straße) aus Richtung des Hofs Thöle an eine Kreuzung heran, um nach rechts in Richtung Hauptstraße/Hoya einzubiegen. Zu dieser Zeit fuhr von links ein PKW heran, dessen Fahrer ihr ein Handzeichen gab, um ihr den Vorrang zu überlassen. Nachdem die Jugendliche nach rechts abgebogen war, touchierte der PKW sie im Vorbeifahren mit dem Seitenspiegel an der linken Schulter, woraufhin die 14-Jährige stürzte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Er soll mit einem schwarzen Kleinwagen, möglicherweise einem Polo, unterwegs gewesen sein.

Die Jugendliche wurde leicht verletzt, eine Behandlung durch einen RTW war jedoch nicht erforderlich.

Der Fahrzeugführer als auch möglichen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

