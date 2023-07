POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Hoya

Hagenburg und Lindhorst (ots) - (mue) In Folge von Ruhestörungen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Randalierer in Gewahrsam genommen. Ein 37-Jähriger aus Hagenburg fällt am Samstagabend in der Nachbarschaft auf, da er offensichtlich stark alkoholisiert und laut grölend durch die Straßen zog. Eine eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Verursacher zur Ruhe ermahnen und zurück in seine ...

mehr