POL-PDNR: Betzdorf - "Girls-Day" bei der Polizeiinspektion Betzdorf

Rheinbreitbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, 07.03. auf Mittwoch, 08.03 kam es in Rheinbreitbach, Hauptstraße 107 zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Der oder die Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Einlass in das Gebäude, indem Sie die Außentüre mit einem Kanaldeckel einwarfen. Neben dem entstandenen Sachschaden kam es auch zum Diebstahl. Es konnten Spuren gesichert werden. Wer hat möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht, in der Zeit ...

mehr