Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigter Pkw nach Verkehrsunfallflucht in Steyerberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE)

In der Zeit vom 01. - 02. Juli 2023, zwischen 19.30h und 08.30h (vermutlich jedoch in der Nachtzeit) wurde in der Friesländer Straße in Steyerberg der Pkw einer 25jährigen Frau beschädigt. Dieser hatte im bezeichneten Zeitraum ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrrades oder kleinerem Kraftrad dürfte sich aus Richtung Brückenstraße kommend auf der Friesländer Straße bewegt haben und stieß gegen die Fahrzeugfront. Im weiteren Verlauf schob sich das unbekannte Zweirad an der Fahrerseite des Pkw entlang. Die vorgefundene Spurenlage deutet darauf hin, daß der Fahrer des Zweirades auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des parkenden Pkw prallte. Dennoch setzte diese Person seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell