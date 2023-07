Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Ruhestörer landen im Polizeigewahrsam

Hagenburg und Lindhorst (ots)

(mue) In Folge von Ruhestörungen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Randalierer in Gewahrsam genommen. Ein 37-Jähriger aus Hagenburg fällt am Samstagabend in der Nachbarschaft auf, da er offensichtlich stark alkoholisiert und laut grölend durch die Straßen zog. Eine eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Verursacher zur Ruhe ermahnen und zurück in seine Wohnung begleiten. Nach Abrücken der Polizeikräfte entschloss der Mann sich scheinbar erneut auf die Straße zu gehen und die Nachbarschaft lautstark zu belästigen. Gegenüber den erneut eintreffenden Polizeikräften verhält er sich nun sehr aggressiv und zeigt eine gesteigerte Gewaltbereitschaft. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,10 Promille. Der Mann musste den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Bei einem 40-Jährigen alkoholisierten Lindhorster mussten die Polizeikräfte aufgrund von Ruhestörungen dreimal anrücken. Der Mann hatte immer wieder laute Musik abgespielt und u.A. mit einer Schreckschusspistole in seinem Garten Knallmunition verschossen. Beim dritten Einsatz wurde der Mann schließlich in Gewahrsam genommen und musste ebenfalls die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

