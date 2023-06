Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW auf Famila-Parkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstagabend, den 29.06.2023, zwischen 18.20 und 18.45 Uhr wurde ein blauer Dacia auf dem Famila-Parkplatz in Nienburg beschädigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen könnten die Kratzer am hinteren linken Stoßfänger an dem SUV durch ein anderes Kraftfahrzeug oder auch durch einen Einkaufswagen entstanden sein. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Der 63-jähriger Fahrzeugbesitzer erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei Nienburg bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell