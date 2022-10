Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Der Enkeltrick für junge Männer

Landkreis Hildburghausen (ots)

Der Versuch ältere Mitmenschen mit diversen Tricks um ihre Ersparnisse zu bringen findet nahezu täglich statt und wird regelmäßig zur Anzeige gebracht. Mit den aktuellen Maschen wie "Schockanrufe" und "falsche Polzeibeamte" werden ältere Mitbürger regelmäßig getäuscht.

Vermehrt kommt es nun jedoch vor, dass auch junge Männer Opfer von Straftaten über soziale Netzwerke werden. Diese werden von vermeintlich ebenfalls jungen Damen angeschrieben und es entwickelt sich ein sehr privater Chatverlauf. In diesem werden die Männer animiert sensible Fotos zu verschicken. Sobald dies geschehen ist wandelt sich der Gesprächsverlauf schnell von sanftem Wortlaut in knallharte Forderungen. Durch die Täter wird die Drohkulisse aufgebaut, die gesendeten Bilder in sozialen Netzwerken gezielt an die Bekannten und Freunde der Opfer zu schicken. Es werden Forderungen nach Zahlungen gestellt. Meist überweisen die Opfer aus Angst vor der Veröffentlichung und bringen dies nur selten zur Anzeige.

Die Polizei bittet darum, ihre jungen männlichen Angehörigen darüber aufzuklären, dass der Versand privater Bilder an unbekannte Internetbekanntschaften oft ein böses Nachspiel haben kann.

