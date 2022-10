Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 22.10.2022, um 10:54 Uhr kam es in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen zu einer Unfallflucht. Ein roter PKW beschädigte beim rückwärts ausparken ein anderes Fahrzeug. Der Fahrer bemerkte den Anstoß offenbar nicht, den er verließ die Tiefgarage. Durch ein junges Paar wurde der Unfall beobachtet, als diese gerade ihre Einkäufe einluden. Diese merkten sich nicht nur das Kennzeichen und die Beschreibung des Fahrers, sondern informierten auch über den Einkaufsmarkt den Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges. Dieser stellte an seinem Fahrzeug einen Lackschaden fest. Anschließend konnte durch die Angaben der aufmerksamen Zeugen der 84 jährige Fahrer des roten PKW schnell ermittelt werden.

