Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Lindhorst (ots)

(bae)Am 23.06.2023 ist es in Lindhorst, auf dem Parkplatz Gewerbestraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 28-jährige Lindhorsterin hatte ihren Pkw VW Golf in der Zeit von 19:50 Uhr bis 20:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt um einzukaufen. Als sie zu ihrem Wagen zurückgekommen war, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug ihren Pkw beschädigt hatte. Bei ihrem Fahrzeug wurde der hintere Radkasten beschädigt, der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Unfall mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell