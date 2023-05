Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kellerräume aufgebrochen und durchsucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Platanenweg;

Tatzeit: zwischen 29.05.2023, 19.00 Uhr, und 30.05.2023, 06.30 Uhr;

Eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Mehrere der Holztüren zu den einzelnen Räumen weisen entsprechende Beschädigungen auf. Aus einer der Boxen ließen die Täter einen E-Scooter und einen Bollerwagen mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell