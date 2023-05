Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tödlicher Arbeitsunfall

Bocholt (ots)

Ort: Bocholt, Parkanlage am Rodelberg; Zeit: 31.05.2023, ca. 09.45 Uhr;

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Mittwochmorgen in der Parkanlage am Bocholter Rodelberg. Mitarbeiter der Stadt Bocholt führten dort Abrissarbeiten an einer seit längerem gesperrten Holzbrücke durch. Dabei stürzten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schwere Brückenteile herunter und trafen einen 53-jährigen Bocholter, der Teil der dreiköpfigen Arbeitskolonne war. Der 53-Jährige verstarb im Bocholter Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Informiert bzw. angefordert wurden auch die Bezirksregierung (Arbeitsschutzdezernat) und die Unfallkasse NRW. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell