Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Auseinandersetzung nach Party

Legden (ots)

Tatort: Legden, Nordring; Tatzeit: 29.05.23, 03.55 Uhr;

In der Nacht zum Montag kam es auf einer Feier auf einem Vereinsgelände am Nordring zu einer Streitigkeit zwischen drei hochgradig aggressiven Legdenern im Alter von 17, 19 und 32 Jahren. Die beiden jüngeren Männer verließen daraufhin die Örtlichkeit. Der 32-Jährige wurde kurz darauf aufgefordert, ebenfalls die Feierlichkeit zu verlassen. Als dieser sich auf dem Gehweg vor dem Vereinsgelände befand, so mehrere Zeugen, wurde er durch die beiden anderen Männer angegriffen - einer habe dabei ein Messer und der andere eine abgebrochene Glasflasche in der Hand gehalten.

Der 32-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, entdeckten sie die beiden Tatverdächtigen, die sich zwischenzeitlich vom Tatort entfernt hatten. Die beiden Männer flüchteten - der 17-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden.

Auf der Wache bedrohte und beleidigte der alkoholisierte Legdener die Polizeibeamten und griff diese an. Der Angriff wurde abgewehrt.

Nach ärztliche Blutprobenentnahme und seiner Vernehmung wurde er nach Rücksprache mit der Polizei wieder entlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet und die Ermittlungen dauern an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell