POL-BOR: Borken-Weseke - Tiguan-Fahrer nach Unfall gesucht

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Kreisverkehr "Nordvelener Straße/Kotten Büsken"; Unfallzeit: 29.05.23, ca. 14.20 Uhr;

Am Sonntagnachmittag fuhr ein noch unbekannter Autofahrer gegen 14.20 Uhr von der Straße Kotten Büsken in den Kreisverkehr mit der Nordvelener Straße ein. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer, der sich bereits in dem Kreisverkehr befand, musste deshalb stark abbremsen und kam infolgedessen zu Fall. Der Ahauser zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der ältere Autofahrer setzte seine Fahrt in seinem schwarzen VW Tiguan mit BOR-Kennzeichen (vermutlich mit dem Unterscheidungsbuchstaben H) fort. Er hatte graue Haare. Im Pkw saß auch eine ältere Beifahrerin. Inwiefern der Autofahrer den Sturz des Motorradfahrers bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

