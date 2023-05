Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bushaltestelle beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kottker Esch; Tatzeit: zwischen 27.05.23, 23.00 Uhr, und 28.05.23, 12.15 Uhr: Unbekannte Täter ließen in der Nacht zum Sonntag ihrer sinnlosen Zerstörungswut freien Lauf und schlugen eine Scheibe der Bushaltestelle am Kottker Esch ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell