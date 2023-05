Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Reken: Schwerer Verkehrsunfall auf der Halterner Straße

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Ortsteil Klein Reken, Halterner Straße (L 652), Höhe Hausnummer 26

Unfallzeit: 28.05.2023, 15:54 Uhr

Die Unfallaufnahme auf der Halterner Straße nach dem schweren Verkehrsunfall ist abgeschlossen und die Fahrbahn wurde um 22:35 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Zur Unfallzeit befuhr eine 46-jährige Frau aus Bochum mit ihrem Pkw die Halterner Straße aus Richtung Haltern kommend in Richtung Klein Reken. In Höhe der Unfallstelle wollte sie nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer aus Bottrop. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde dabei gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der ebenfalls die Halterner Straße in Richtung Klein Reken befuhr. Dieser Pkw wurde von einem 84-jährigen Mann aus Marl geführt. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 46-jährige Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihr vier mitfahrenden Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren (alle aus Bochum) wurden leicht verletzt. Außerdem wurde eine 86-jährige Beifahrerin (aus Marl), die im Pkw des 84-jährigen Mannes saß, leicht verletzt. Es entstand ein gesamter Sachschaden von ca. 35.000,- Euro. Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell, ausgebildetes Aufnahmeteam der Polizei Kleve durchgeführt. Die Polizei Borken hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell