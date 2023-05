Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autoscheibe eingeschlagen

Handtasche entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend, Parkplatz Spielcasino; Tatzeit: 26.05.23, zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr; Am Freitagabend schlugen noch unbekannte Täter mit einem Fahrradständer eine Seitenscheibe eines Pkws ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Innenraum des Fahrzeugs. Tatort ist der Parkplatz einer Spielhalle am Westend. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell