Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Benzstraße; Tatzeit: zwischen 25.05.23, 15.30 Uhr, und 26.05.23, 06.30 Uhr; In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher gewaltsam in einen Hallenneubau an der Benzstraße ein. Der oder die Täter entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

