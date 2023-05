POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmenhalle

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Twicklerstraße; Tatzeit: 25.05.2023, zwischen 01.05 Uhr und 08.45 Uhr; In der Nacht zum Donnerstag wollten Unbekannte in eine Spielhalle in Vreden einbrechen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Tür zu dem Gebäude an der Twicklerstraße aufzubrechen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

