Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher entwenden Kabel

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ausbachstraße;

Tatzeit: zwischen 12.05.2023, 12.00 Uhr, und 22.05.2023, 12.00 Uhr;

Kupferkabel gestohlen haben Unbekannte aus einem Betrieb in Vreden. Die Täter hatten sich mit Gewalt an einem Zaun zu schaffen gemacht und waren so auf das Firmengelände an der Ausbachstraße gelangt. Dort drangen sie in ein Gebäude ein. Zu der Tat kam es zwischen dem 12. und dem 22. Mai. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell