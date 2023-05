Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kontrolle mit Folgen

Bocholt (ots)

Kontrollort: Bocholt;

Kontrollzeit: 23.05.2023, 02.20 Uhr;

In der Nacht zum Dienstag fiel ein 46-jähriger Autofahrer aus Wesel einer Streifenwagenbesatzung in Bocholt im Bereich des Mühlenwegs/Uhlandstraße auf. Da das Anhaltesignal nicht zum Stopp führte, schalteten die Einsatzkräfte das Blaulicht ein und verfolgten den Wagen. In einer Sackgasse hielt der Fahrer schließlich an und stellte sich der Kontrolle.

Die Feststellungen der Beamten gegen 02.20 Uhr wurden dann immer umfangreicher. Der 46-jährige Mann aus Wesel hatte keine gültige Fahrerlaubnis, er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und wurde per Haftbefehl gesucht. Am Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Im Wagen lagen Aufbruchwerkzeuge und Utensilien zum Abzapfen von Treibstoff. Frische Unfallspuren am Fahrzeug stammten nach seinen Angaben von einem Zusammenstoß mit einem Baum. Vom Unfallort sei er anschließend geflüchtet.

Nach einer Blutprobe im Bocholter Krankenhaus schlossen die Beamten im Polizeigewahrsam hinter ihm die Arrestzelle zu. Polizeikräfte aus Wesel durchsuchten die Wohnung des Weselaners am Folgetag und stellten dort 15 Gramm Marihuana sicher. Zwei Waffenpatronen, die er trotz Waffenverbot besaß, wurden eingezogen. Auch einen abenteuerlichen Stromdiebstahl, der leicht zu einem Brand hätte führen können, entdeckten die Beamten bei der Aktion. Ein hinzugerufener Mitarbeiter des Energieversorgers beseitigte die Gefahrenstelle. (mh)

