POL-BOR: Ahaus - Drogen konsumiert und geschmuggelt

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Moltkestraße; Unfallzeit: zwischen 26.05.23, 13.45 Uhr, und 27.05.23, 04.35 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 4.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher an einem Pkw Ford Focus. Der Ford stand auf der Moltkestraße, wo es zwischen Freitag, 13.45 Uhr, und Samstag, 04.35 Uhr, zu der Unfallflucht kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das ...

