POL-BOR: Abschlussmeldung: Vollsperrung der L571

Reken (ots) - Auf der Haltener Straße in Klein Reken ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn der Haltener Straße ist in Höhe der Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Es wird nachberichtet. Kontakt für ...

mehr