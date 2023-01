POL-FR: Fahruntüchtige Pkw-Fahrerin soll Gegenverkehr gefährdet haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Breisach - Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers konnte ein mutmaßlicher Tankbetrüger identifiziert werden. Dem Mitteiler war am Dienstagmorgen, 17.01.2023, gegen 09.30 Uhr, auf seinem Anwesen in der Ihringer Landstraße ein Fahrzeugführer aufgefallen, der an seinem schwarzen Peugeot mit Klebeband an den angebrachten französischen Kennzeichen hantierte und schoss von dem Auto ein Foto. ...

