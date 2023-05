Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher scheitern beim Aufhebeln und schlagen Glasscheibe ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind vergangenes Wochenende (28.04. bis 30.04.2023) in eine Firma an der Ulmer Straße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Diebe versuchten zunächst zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 12.15 Uhr am Sonntag die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, zerschlugen sie die Scheibe der Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten sämtliche Büroräume, durchwühlten mehrere Schränke und brachen einen Spind auf, aus dem sie unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld stahlen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

