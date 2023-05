POL-S: Sachbeschädigung an Polizeiboot - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend (28.04.2023) eine Handtasche mit Bargeld aus einem an der Lautenschlagerstraße geparkten Pkw gestohlen. Die Diebe öffneten den Porsche, der in einem Hinterhof abgestellt war, zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr auf unbekannte Weise und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist Gegenstand der weiteren ...

