Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand einer Gartenlaube beschädigt Nachbargebäude

Gronau (ots)

Ort: Gronau, Helenenstraße; Zeit: 28.05.23, ca. 17.20 Uhr;

Am Sonntag geriet auf einem Privatgrundstück an der Helenenstraße eine Gartenlaube in Brand. Strauchwerk, Bäume und die Hausfassade eines angrenzenden Gebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen - der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Mutmaßliche Brandursache sind Unkraut-Abflämmarbeiten auf dem betroffenen Privatgelände durch einen Bewohner. (fr)

