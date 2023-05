Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rabiater Quadfahrer wird gesucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, An der Eßseite; Tatzeit: 29.05.23, ca. 19.40 Uhr;

Dass im Straßenverkehr immer wieder Aggressionen ausgelebt werden und es auch zu Straftaten außerhalb von (Anlass-) Verkehrsverstößen kommt, ist leider die Wahrheit. In diesem Fall musste dies ein 70-jähriger Gronauer am Sonntagabend auf der Straße An der Eßseite am eigenen Leib erfahren. Zusammen mit seiner Ehefrau hatte er die Straße mit dem Fahrrad befahren, als ihnen ein Quadfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen kam. Beide gaben dem Quadfahrer Handzeichen, um diesen zu geringerer Geschwindigkeit zu veranlassen. Rücksichtnahme oder Verständnis bei dem Quadfahrer - Fehlanzeige. Stattdessen hielt er an, zerrte den Geschädigten samt Pedelec von der Fahrbahn und trat ihm vor das Schienbein. Anschließend fuhr er mit durchdrehenden Reifen davon.

Der gesuchte Quadfahrer ist ca. 185 - 190 cm groß, er trug dunkle Schutzkleidung, einen dunklen Motorcrosshelm und dunkle Motorradstiefel. An dem Quad befanden sich nach Angaben des Geschädigten und der Zeugin Kennzeichen aus Ahaus (AH). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell