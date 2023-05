Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Steinwurf gegen Bürofenster

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Vredener Dyk;

Tatzeit: 30.05.2023, zwischen 15.30 Uhr und 19.05 Uhr;

Eingeschlagen haben Unbekannte am Dienstag in Ahaus ein Fenster des Finanzamtes. Die Täter warfen nach ersten Erkenntnissen einen Stein in die Scheibe eines Büros im Erdgeschoss. Sie drangen nicht in das Gebäude am Vredener Dyk ein. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 15.30 Uhr und 19.05 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell