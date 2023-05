Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Einbiegen kollidiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schumacherring;

Unfallzeit: 30.05.2023, 09.50 Uhr;

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag in Ahaus gekommen ist: Ein 58-Jähriger wollte gegen 09.50 Uhr mit seinem Wagen von der Straße Fleehook nach links auf den bevorrechtigten Schumacherring einbiegen. Dabei übersah der Ahauser das Fahrzeug einer 46-Jährigen: Die Heekerin hatte den Schumacherring in Richtung Schöppinger Straße befahren. Sie kam mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell