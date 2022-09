Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220927 - 1118 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Montagabend (26. September 2022) ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 in Höhe des Frankfurter Flughafens ein Verkehrsunfall, in dem eine Person zu Tode kam.

Gegen 23:05 Uhr befuhr der 44-jährige Fahrer eines Sattelzugs die Bundesautobahn 3 in Richtung Würzburg. In Höhe des am Frankfurter Flughafen befindlichen Bürogebäudes "The Squaire" betrat plötzlich ein bislang unbekannter Mann den Seitenstreifen und unmittelbar darauf die rechte Fahrbahnspur. Der Sattelzug erfasste ihn frontal und schleuderte diesen zu Boden.

Durch den Aufprall zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann ohne Fremdeinwirkung die Fahrbahn.

Der Verkehrsunfall verursachte eine Teilsperrung der Fahrtstrecke. Diese dauerte bis 02:30 Uhr an.

