POL-MG: Ohne Licht und ohne Kennzeichen - Polizei stoppt 16-jährigen Rollerfahrer

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Samstag, 10. Juni, 23 Uhr und Sonntag, 11. Juni, 10.30 Uhr haben bis-lang Unbekannte auf der Beller Straße in Mülfort einen blauen Renault Megane gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto am Abend am Straßenrand verschlossen abgestellt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr aufzufinden. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der ...

