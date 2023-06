POL-MG: Alleinunfall: Pedelecfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 7. Juni, haben sich bislang Unbekannte, zwischen 11 und 12.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Kämpf-Allee verschafft. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Schmuck. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um ...

mehr