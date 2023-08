Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Waltrop: Spanische Polizei beim Parkfest - zwei Kolleginnen aus España unterstützen während des Waltroper Volksfestes

Recklinghausen (ots)

Zum Waltroper Parkfest bekommt das Polizeipräsidium Recklinghausen erneut Unterstützung aus Spanien: Isabel Arias-Germán und Aida Maria Conde-Oliver wurden nach ihrer Anreise am 24. August von Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßt. Die beiden Spanierinnen sprechen fließend Deutsch. Bei Kontakten mit spanischsprechenden Festbesuchern werden sie aber bestimmt in ihre Muttersprache wechseln. Am 28. August geht es zurück nach Spanien.

Polizeiobermeisterin Isabel Arias-Germán ist gebürtige Essenerin. Sie ist Angehörige der Policia Nacional und in Madrid stationiert. Aida Maria Conde-Oliver ist Angehörige der Guardia Civil und ermittelt in Fällen organisierter Kriminalität. Stationiert ist sie in Saragossa. Aida Maria Conde-Oliver hatte bereits im Mai/Juni dieses Jahres drei Wochen lang in der Direktion Kriminalität im Recklinghäuser Polizeipräsidium unterstützt und in einer Ermittlungskommission wertvolle Arbeit geleistet.

Auch zum Auftakt der diesjährigen Ruhrfestspiele sowie im Rahmen polizeilicher Einsätze an der gesperrten Autobahnbrücke Rahmede (A45) waren spanische Polizistinnen und Polizisten für einige Tage in Teams der Recklinghäuser Polizei eingesetzt. Der Austausch findet im Rahmen des Programms "Europäische Kommissariate statt". Das Programm dient dem Informationsaustausch und der Förderung der Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg.

Drei sprachkundige Beamte des Polizeipräsidiums Recklinghausen waren in den vergangenen beiden Jahren im Rahmen der "Europäischen Kommissariate" auf Auslandseinsatz in spanischen Tourismusregionen und konnten vor allem deutschen Touristen als Ansprechpartner weiterhelfen.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen lobt das Projekt ´Europäische Kommissariate´: "Nicht nur in internationalen Ermittlungsverfahren ist der Informationsaustausch über Ländergrenzen hinweg ein Schlüssel zum Erfolg. Auch im täglichen Dienst können Polizistinnen und Polizisten im vereinten Europa voneinander lernen. Das Projekt schafft Kontakte und stärkt die Zusammenarbeit."

