POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Stadtgarten sind am Mittwochnachmittag zwei Frauen von einem Exhibitionisten belästigt worden. Es ist nicht der erste Vorfall dort - nach bisherigen Erkenntnissen muss von einem Zusammenhang ausgegangen werden. Die beiden Frauen aus Castrop-Rauxel (34 und 36 Jahre alt) waren mit ihren Kindern im Stadtgarten. In der Nähe der Teiche fiel ihnen gegen 15 Uhr ein Mann auf einer Parkbank auf. Wenig ...

