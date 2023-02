Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Tag versuchte ein Einbrecher am Montagmittag in der Logenstraße in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Was er dabei nicht bedacht hatte: Die Bewohnerin war zu Hause. Die Frau hielt sich gegen halb zwölf in ihrem Wohnzimmer auf, als sie Geräusche aus dem Nachbarzimmer hörte. Die 63-Jährige ging nachschauen. Hier traf sie auf einen Mann, der auf der Fensterbank kniete und versuchte, sich über das Fenster Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Der Unbekannte erschrak und flüchtete. Er konnte durch die sofort hinzugerufene Polizei im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Mann soll eine braune Jacke getragen und eine schlanke Statur haben. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

