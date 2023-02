POL-PPWP: Teure Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in der Rhein-Ruhr-Straße einen Unfall verursacht hat, aber einfach abgehauen ist, ohne sich zu melden. Am Montagvormittag fiel einer Anwohnerin auf, dass ihr Hyundai i20 von einem Unbekannten beschädigt wurde. Den Pkw hatte die Frau am Sonntag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 8 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie den ...

