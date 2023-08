Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Einen Schaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Daimlerchrysler. Der Wagen stand von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag an der Leveringhauser Straße. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt.

Recklinghausen

An der Overbergstraße beschädigte am Mittwoch ein Unbekannter gegen 14 Uhr einen VW Golf und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der blaue Wagen wurde an der linken Seite beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 3.500 Euro. Das Auto wurde kurzzeitig vor einer Bank abgestellt. Direkt nebenan befindet sich eine Baustelle.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell