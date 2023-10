Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Unvermittelt auf die Straße gelaufen und von Auto erfasst.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße gab es am Mittwochnachmittag (18.10.2023) zwei schwerverletzte Senioren. Ein 71-Jähriger aus Bielefeld fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Mazda in Richtung Pagenhelle, als in Höhe einer Apotheke unvermittelt zwei Personen die Straße überquerten ohne ihren Pflichten als Fußgänger nachzukommen. Der 81-Jährige und seine 82-jährige Frau aus Lemgo wurden vom Autofahrer frontal erfasst und durch den Aufprall schwer verletzt, für beide besteht nach aktuellen Erkenntnissen Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

