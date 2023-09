Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1012 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schuss in Kneipe nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 1. September 2023, kam es in einem Lokal im Bahnhofsviertel zu einer Auseinandersetzung, im Zuge derer ein 34-jähriger Mann eine Schreckschusswaffe einsetzte. Er konnte später festgenommen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es gegen 10 Uhr in einer Kneipe in der Moselstraße einen Streit, weshalb der spätere Beschuldigte des Lokals verwiesen wurde. Kurze Zeit später erschien dieser erneut und fing wiederum an, sich mit den Anwesenden zu streiten. In der Folge soll einer der Gäste ein Bierglas nach ihm geworfen haben, welches ihn jedoch verfehlte und eine andere Person traf. Daraufhin habe der 34-Jährige einen Schuss aus einer Waffe abgegeben und sei danach aus der Gaststätte geflüchtet.

Einer der Anwesenden sprach eine in der Nähe befindliche Streife der Stadtpolizei an, sodass der Beschuldigte mit Unterstützung von Polizeibeamten des 4. Reviers wenig später festgenommen werden konnte.

Der 34-Jährige wies eine Kopfverletzung auf, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Ein 76-jähriger Mann, welcher das Bierglas abgekommen hatte, musste ebenfalls aufgrund einer Kopfverletzung durch hinzugezogene Rettungskräfte behandelt werden. Der unbekannte Mitteiler der Auseinandersetzung, welcher zuvor noch über Ohrenschmerzen klagte, hatte sich ohne Angaben seiner Personalien bereits wieder entfernt.

Bei der Absuche des Fluchtweges fanden die Beamten unter einem Fahrzeug liegend eine Schreckschusswaffe auf, welche sie als mutmaßliches Tatmittel sicherstellten.

Der 34-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell