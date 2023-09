POL-F: 230901 - 1008 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Trio raubt Mann aus

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Morgen (30. August 2023) kam es in einer Hotellobby in der Mainzer Landstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen Rucksacks samt Inhalt. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut. In der Lobby eines Hotels in der Mainzer Landstraße ließ ein 40-jähriger Tourist gegen 08.15 Uhr seinen mitgeführten Rucksack kurz aus den Augen. Ein ...

mehr