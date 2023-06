POL-HB: Nr: 0368 --Reizgas vor einer Kirchengemeinde

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Industriehäfen, Kap-Horn-Straße Zeit:15.06.23, 22 Uhr Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer verstarb am Donnerstagabend in Gröpelingen nach einem Verkehrsunfall. Der Mann befuhr gegen kurz vor 22 Uhr die Kap-Horn-Straße. Aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen stürzte er in einer Kurve und prallte gegen einen Mast. Der 36-Jährige erlag noch am Unfallort ...

