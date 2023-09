Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230901 - 1011 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Fluchtversuch

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (31. August 2023) gegen 21.00 Uhr wurde eine Polizeistreife auf eine Rangelei in der Ludwigstraße aufmerksam. Beim Erblicken der Polizei flüchtete ein Mann, der von einer weiteren Streife in der Nähe festgenommen werden konnte. Bei der Klärung des Sachverhaltes teilten Zeugen der Polizei mit, dass der Flüchtende zuvor einem anderen Mann Geld geraubt hatte. Der Geschädigte konnte vor Ort angetroffen werden und bestätigte die gewaltsame Wegnahme seines Bargeldes in Höhe von 300 Euro und weiterer Gegenstände, darunter sein Deutschlandticket. Genauere Angaben konnte er jedoch nicht machen, da er stark alkoholisiert war. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten zwar keine Wertgegenstände des 28-jährigen Geschädigten aufgefunden werden. Jedoch stellten die Beamten bei dem Festgenommenen ca. 2 Gramm Marihuana und etwa 0,2 Gramm Kokain sicher.

Zudem konnte festgestellt werden, dass er nicht nur im Besitz von Betäubungsmitteln war, sondern auch zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Die Haftbefehle wurden vollstreckt und der ebenfalls 28-jährige Tatverdächtige in die Haftzellen verbracht, um ihn heute beim Haftrichter vorzuführen.

